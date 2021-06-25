Apple делает большой шаг вперед, который позволит разработчикам улучшить производительность своих приложений на iPhone и iPad, предоставив приложениям возможность доступа к большей части памяти или оперативной памяти устройства, начиная с этой осени.

Во вторых бета-версиях iOS и iPadOS 15, выпущенных вчера для разработчиков, Apple представляет новое право, которое разработчики могут запросить, чтобы предоставить их приложениям больше памяти. Apple заявляет, что это право проинформирует систему о том, что приложение «может работать лучше, если превысит лимит памяти приложения по умолчанию». В документации для разработчиков Apple не указывается, какой объем дополнительной оперативной памяти может использоваться приложением, а также говорится, что это ограничено «поддерживаемыми устройствами».

Хотя Apple не указывает объем дополнительной оперативной памяти, которую может запросить приложение, формулировка документации, в которой разработчикам рекомендуется использовать функцию для «определения объема доступной памяти», предполагает, что потолок памяти, который могут запрашивать приложения, может быть относительно высокая.

Маловероятно, что Apple позволит разработчикам использовать весь объем памяти устройства. Хотя этот сценарий может быть полезен для высокопроизводительных профессиональных приложений на iPad Pro, он значительно замедлит работу системы и усложнит многозадачность с различными приложениями. Пользователи iPad Pro, а в последнее время и M1 iPad Pro, жаловались, что iPadOS ограничивает истинную потенциальную производительность iPad.

Несмотря на надежды многих пользователей, в iPadOS 15 не было представлено каких-либо значительных функций, которые в полной мере использовали бы аппаратное обеспечение iPad, в частности iPad Pro на базе M1. Однако возможность приложений запрашивать доступ к большему объему ОЗУ на устройстве будет иметь большое значение для приложений, которые смогут использовать даже больше того, что может предложить устройство.

Новое право доступно для тестирования разработчиками, но оно не будет доступно для приложений в App Store до осени, когда станут доступны iOS и iPadOS 15, а также watchOS 8, tvOS 15 и macOS Monterey.

Источник — Astera.