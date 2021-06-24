Последнее обновление Zoom улучшает звонки с iPad

В прошлом месяце Zoom добавил поддержку новой функции Center Stage, эксклюзивной для последних моделей iPad Pro от Apple, а в этом месяце популярное приложение для видеоконференцсвязи вернулось с еще одним обновлением, содержащим несколько улучшений интерфейса и функций удобства использования на iOS.

Заметные улучшения в версии 5.7.0 приложения включают улучшенное визуальное восприятие iPad, поддержку отдельных участников звонка для запроса прямой транскрипции, настраиваемые видео фильтры, права планирования, согласованное форматирование даты и соединение с Zoom Rooms в клиенте Zoom для настольных ПК.

Кроме того, есть улучшенные уведомления о конфиденциальности данных для каналов чата с улучшенным шифрованием чата, возможность отображать несколько телефонных номеров в карточках контактов пользователей и улучшения опции приглашения по телефону.

Это обновление также вводит новое поле для местоимений пола, а также варианты их отображения. Местоимения появляются в скобках рядом с именами людей во время разговора, а также под именами в карточках профиля пользователя.

Пользователи также могут выбрать, хотят ли они, чтобы их местоимение использовалось на собраниях и вебинарах. Новые настройки профиля позволяют пользователям «всегда предоставлять общий доступ» (по умолчанию), «не предоставлять общий доступ» или «спрашивать меня каждый раз», следует ли отображать местоимения на каждой встрече.

Источник — Astera.