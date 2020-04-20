Последнее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»

Неделю назад компания Microsoft выпустила небольшое обновление для операционной системы Windows 10.

Этот апдейт под номером KB4549951 получил большое количество заплаток системы и устранение ошибок.

Но как оказалось обновление на некоторых компьютерах приносит новые проблемы.

Так, пользователи жалуются на работу модулей Bluetooth и Wi-Fi, падение производительности системы, и порой появление «синего экрана смерти».

В Microsoft пока не признали возникшие сбои в системе после обновления, а значит их никто не будет устранять.

Специалисты рекомендуют через настройки удалить последнее обновление.