Последнее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»20.04.2020 13:59
Неделю назад компания Microsoft выпустила небольшое обновление для операционной системы Windows 10.
Этот апдейт под номером KB4549951 получил большое количество заплаток системы и устранение ошибок.
Но как оказалось обновление на некоторых компьютерах приносит новые проблемы.
Так, пользователи жалуются на работу модулей Bluetooth и Wi-Fi, падение производительности системы, и порой появление «синего экрана смерти».
В Microsoft пока не признали возникшие сбои в системе после обновления, а значит их никто не будет устранять.
Специалисты рекомендуют через настройки удалить последнее обновление.
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