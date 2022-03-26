Последнее обновление Pixel 6 уменьшило вибрацию уведомлений

Это может показаться знакомым , но с последним обновлением программного обеспечения для телефонов Google Pixel 6 что-то не так . Поскольку Google настраивает версию Android, которую он распространяет на телефоны со своим собственным чипом Tensor, возникают некоторые странные проблемы, но вместо проблем с Wi-Fi или медленным сканером отпечатков пальцев на этот раз это влияет на другую ключевую функцию: уведомления. Они по-прежнему всплывают на телефоне так же регулярно, но почему-то сила вибрации теперь значительно слабее, чем была раньше.

Звуки моего телефона были отключены в течение многих лет, поэтому любая разница в уведомлениях сразу становится проблемой. Он также заметно мягче для входящих звонков, и в результате некоторые люди сообщают о пропущенных телефонных звонках.

Регулировка ползунка силы телефона, похоже, не дает никакого эффекта, что говорит о том, что проблема является ошибкой, а не чем-то преднамеренным. Плакат на Reddit указал, что люди заметили то же самое во время бета-тестирования Android 12.1, но, похоже, оно попало в производственную версию без ответа или корректировки. Droid-Life отметил, что после того, как 7 марта появился список изменений в мартовском обновлении Pixel, 8 марта Google добавил строку, в которой говорится, что он включает «Исправить проблему, вызывающую более слабую тактильную обратную связь в определенных условиях».

Почему Google изменил это и было ли это намеренно? Я не знаю, и, несмотря на запрос дополнительной информации, компания не ответила. Все, с кем я разговаривал с Pixel 6, заметили изменения в своих телефонах, от друзей до других сотрудников Verge , в то время как ряд сообщений в социальных сетях и комментариев предполагает, что это затрагивает практически всех с одним из устройств.

По крайней мере, несколько человек сказали, что им нравится это изменение, но если вы не один из них, вам, возможно, придется подождать другого обновления или установить другое приложение, которое позволит вам напрямую регулировать вибрации.