Последнее обновление OnePlus 8/8 Pro Open Beta стирает пользовательские данные

В конце октября OnePlus выпустила OxygenOS 11 Beta 3 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Оказывается, компания по ошибке отправила стабильное обновление OxygenOS 11.0.1.1 пользователям открытой бета-версии. Это привело к восстановлению заводских настроек для многих пользователей, так как изменение канала сборки стирает весь телефон. Как бы то ни было, в субботу (7 ноября) компания быстро отреагировала на решение этой проблемы.

Если вы не знаете, у OnePlus есть три канала выпуска OxygenOS, а именно закрытая бета-версия, открытая бета-версия и стабильная. Бренд выпускает две сборки в месяц на первом канале и одну сборку на двух других каналах.

Пользователи могут переключаться между открытой бета-версией и стабильным каналом, загрузив и установив соответствующий файл обновления из сообщества OnePlus . Но этот процесс стирает весь телефон.

Кроме того, новые смартфоны OnePlus поставляются с включенным автоматическим обновлением системы в параметрах разработчика. По этим двум причинам, поскольку компания ошибочно разместила стабильную сборку OxygenOS 11.0.1.1 в канале открытого бета- тестирования , модули, получившие обновление, загрузили и установили его автоматически.

Обычно после установки обновления пользователям предлагается перезагрузить телефон. Поэтому, когда затронутые пользователи перезагрузили свое устройство, они были удивлены, увидев, что их телефон загружается с экраном настройки.

Эти пользователи быстро сообщили о проблеме в сообществе OnePlus, и Oneplus выпустила APK в качестве временного решения. Если вы используете OnePlus 8 или OnePlus 8 Pro с открытой бета-сборкой и последнее обновление было установлено автоматически, вам необходимо загрузить этот APK , запустить приложение и выбрать «СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ».

После этого вы можете перезагрузить телефон без потери данных. Согласно OxygenUpdater, это приложение не позволяет системе завершить весь процесс установки обновления.