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Последнее обновление Honor Band 6 активирует непрерывный мониторинг кислорода в крови

Последнее обновление Honor Band 6 активирует непрерывный мониторинг кислорода в крови
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Honor выпустила Band 6 в ноябре прошлого года как элегантный, но прочный фитнес-трекер. Смарт-браслет имеет полноэкранный интегрированный дизайн без физических кнопок. Он оснащен 1,47-дюймовым дисплеем, который почти в два раза больше дисплеев большинства фитнес-браслетов на рынке.

Год спустя компания выпустила новое обновление, которое добавляет обновленную новую функцию в фитнес-браслет. Honor Band 6 поддерживает единственную функцию обнаружения кислорода в крови, которая может быстро контролировать состояние кислорода в крови пользователя. Однако новая функция — это расширение мониторинга кислорода в крови до непрерывного.

Это первое крупное обновление прошивки, которое будет получать фитнес-браслет, и, помимо непрерывного мониторинга кислорода в крови, браслет также поддерживает просмотр в реальном времени, напоминание о низкой вибрации кислорода в крови в не спящем состоянии, непрерывный мониторинг здоровья.

Последнее обновление Honor Band 6 активирует непрерывный мониторинг кислорода в крови

Кроме того, спортивный режим увеличен с поддержки 10 спортивных занятий до ошеломляющих 95! Таким образом, всегда есть вид спорта, который подходит каждому, чтобы улучшить общую физическую форму и улучшить самочувствие.

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