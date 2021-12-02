Последнее обновление Honor Band 6 активирует непрерывный мониторинг кислорода в крови

Honor выпустила Band 6 в ноябре прошлого года как элегантный, но прочный фитнес-трекер. Смарт-браслет имеет полноэкранный интегрированный дизайн без физических кнопок. Он оснащен 1,47-дюймовым дисплеем, который почти в два раза больше дисплеев большинства фитнес-браслетов на рынке.

Год спустя компания выпустила новое обновление, которое добавляет обновленную новую функцию в фитнес-браслет. Honor Band 6 поддерживает единственную функцию обнаружения кислорода в крови, которая может быстро контролировать состояние кислорода в крови пользователя. Однако новая функция — это расширение мониторинга кислорода в крови до непрерывного.

Это первое крупное обновление прошивки, которое будет получать фитнес-браслет, и, помимо непрерывного мониторинга кислорода в крови, браслет также поддерживает просмотр в реальном времени, напоминание о низкой вибрации кислорода в крови в не спящем состоянии, непрерывный мониторинг здоровья.

Кроме того, спортивный режим увеличен с поддержки 10 спортивных занятий до ошеломляющих 95! Таким образом, всегда есть вид спорта, который подходит каждому, чтобы улучшить общую физическую форму и улучшить самочувствие.