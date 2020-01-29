Последнее обновление для Xiaomi Mi 9T «убило» его аккумулятор

Xiaomi Mi 9T в целом оказался не очень удачным смартфоном, ведь у него уже давно наблюдаются проблемы, и в Сети есть много нареканий на этот аппарат.

Теперь проблем стало еще больше, а появились они после выхода обновления MIUI 11 под номером 11.0.4.0.

Эта прошивка создана на базе Android 10, и она привела к лишнему расходу заряда батареи.

Пользователи пишут, что после обновления Xiaomi Mi 9T стал работать на 30% меньше, чем до выхода обновления.

В разделе расхода заряда, первой по списку стоит ОС Android, а исходя из становится понятно, что заряд аккумулятора тратится именно на работу самой оболочки.

В Xiaomi пока никак не отреагировали на жалобы пользователей, а те кто уже столкнулся с проблемой пишут, что поднять немного автономность можно постоянной чисткой кэша мобильного телефона, тогда как другие пользователи предлагают чаще перезагружать смартфон.