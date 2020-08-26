Новое обновление для WhatsApp уберёт самые раздражающие ошибки

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.51 EUR/RUB: 88.06 BTC/USD: 8756.9

26 сентября : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Новое обновление для WhatsApp уберёт самые раздражающие ошибки

26.08.2020 10:39

WhatsApp разрабатывает новые инструменты для использования хранилища для миллионов пользователей Android. Новые инструменты были обнаружены в последней версии бета-версии WhatsApp для Android. Эти функции скоро будут доступны и для пользователей iOS.

Согласно информации в Сети, новая функция WhatsApp поможет пользователям оптимизировать хранилище на своих телефонах. Это будет включать освобождение места, а также фильтры поиска для пересылаемых и больших файлов. Скриншот интерфейса показывает, что WhatsApp скоро покажет предложения по очистке хранилища. Появится возможность просмотреть и удалить файлы, которые вы считаете ненужными.

Во второй строке будут показаны «переадресованные файлы», а также количество занимаемого ими места. В третьей строке будут показаны большие файлы и место, которое они занимают на вашем телефоне. Новые инструменты будут доступны вместе со старыми, что позволит пользователям отслеживать пространство, занимаемое каждым чатом.

Отдельно WhatsApp работает над широким спектром новых функций, направленных на повышение удобства работы пользователей с приложением. Набор предстоящих функций включает улучшения пользовательского интерфейса, выделенную мелодию звонка для групповых вызовов и возврат ярлыка камеры.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги