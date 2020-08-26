Новое обновление для WhatsApp уберёт самые раздражающие ошибки

WhatsApp разрабатывает новые инструменты для использования хранилища для миллионов пользователей Android. Новые инструменты были обнаружены в последней версии бета-версии WhatsApp для Android. Эти функции скоро будут доступны и для пользователей iOS.

Согласно информации в Сети, новая функция WhatsApp поможет пользователям оптимизировать хранилище на своих телефонах. Это будет включать освобождение места, а также фильтры поиска для пересылаемых и больших файлов. Скриншот интерфейса показывает, что WhatsApp скоро покажет предложения по очистке хранилища. Появится возможность просмотреть и удалить файлы, которые вы считаете ненужными.

Во второй строке будут показаны «переадресованные файлы», а также количество занимаемого ими места. В третьей строке будут показаны большие файлы и место, которое они занимают на вашем телефоне. Новые инструменты будут доступны вместе со старыми, что позволит пользователям отслеживать пространство, занимаемое каждым чатом.

Отдельно WhatsApp работает над широким спектром новых функций, направленных на повышение удобства работы пользователей с приложением. Набор предстоящих функций включает улучшения пользовательского интерфейса, выделенную мелодию звонка для групповых вызовов и возврат ярлыка камеры.