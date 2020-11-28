После тестов GeForce RTX 3060 Ti оказалась слабее RTX 3070 всего на 12%

Тестирование NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti показало, что эта видеокарта будет всего на 12% слабее, чем RTX 3070.

GeForce RTX 3060 Ti в отличие от RTX 3070 имеет на 1024 CUDA ядер меньше, но это ей не помешало в бенчмарках 3DMark и Geekbench показать производительность всего на 12% меньше.

Как себя RTX 3060 Ti покажет в играх, станет понятно только в следующем месяце.

Напомним, GeForce RTX 3060 Ti будет представлена на следующей неделе. Через пару дней в сети должны появится первые видеобзоры видеокарты, а к концу года RTX 3060 Ti должна появится в розничной продаже.

Стоимость GeForce RTX 3060 Ti будет составлять 400 долларов. Для сравнения рекомендованная розничная цена RTX 3070 составляет 499 долларов.