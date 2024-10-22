После обновления до Android 15 смартфоны Pixel 6 превращаются в «кирпич»

На Reddit активно обсуждают проблему, касающуюся смартфонов Pixel 6, которые после обновления до Android 15 неожиданно становятся неработоспособными. На данный момент решение этой проблемы пока не найдено.

Согласно сообщениям пользователей, проблема связана с новой функцией «Личное пространство» в Android 15. Один из пользователей, GegoByte, активировал эту функцию, установил приложение и открыл его, после чего смартфон выключился и больше не включается, несмотря на все предложенные Google способы восстановления.

Другой пользователь, Homer_95, столкнулся с аналогичной ситуацией: его телефон внезапно выключился во время работы, хотя уровень заряда батареи составлял 45%. Теперь устройство не реагирует на зарядку или попытки включения, и Homer_95 также заметил, что проблема возникла после активации «Личного пространства».

В комментариях к постам многие пользователи подтверждают, что у них тоже возникли аналогичные неисправности после обновления до Android 15, даже если функция «Личное пространство» не была включена.