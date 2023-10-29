после доработки Windows 11 на установку требуется лишь 3 ГБ на накопителе

Команда NTDEV продолжает активно разрабатывать свою собственную модификацию операционной системы Windows 11, известную под названием Tiny11. В феврале они представили упрощенную версию Windows 11 Pro 22H2, которая потребовала всего 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ свободного места на жестком диске. Теперь разработчики добились еще больших успехов и в новом выпуске Tiny11 требуется немного больше — около 3 ГБ.

В сравнении с полноценной версией Windows 11 Pro 22H2, которая требует 4 ГБ ОЗУ и не менее 24 ГБ свободного места на диске, Tiny11 занимает всего 2 ГБ. Однако, чтобы достичь такого уменьшения размера, разработчики внесли значительные изменения в Windows Component Store, Защитнике Windows, Microsoft Edge, Центре обновления Windows и других компонентах.

В результате, в Tiny11 отсутствуют встроенный антивирус и браузер, а также невозможно установить обновления (попытка открыть Windows Update приведет к сбою в приложении «Настройки»). Кроме того, отсутствуют сетевые драйверы, поэтому их необходимо установить заранее.

Несмотря на свой компактный размер, Tiny11 по-прежнему позволяет устанавливать приложения из Microsoft Store и других источников, что обеспечивает возможность использовать операционную систему в полноценном режиме. Однако, чтобы активировать Tiny11, требуется приобрести лицензионный ключ у Microsoft или их официальных партнеров, поскольку это не пиратская или взломанная версия Windows 11.