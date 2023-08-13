После Baldurs Gate 3 могут выйти еще игры по Dungeons and Dragons

На последней ежеквартальной встрече с инвесторами, компания Hasbro обсудила сборы фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Генеральный директор Крис Кокс подчеркнул, что финансовые трудности этой картины не повлияли на рост бизнеса Wizards of the Coast и расширение вселенной Dungeons & Dragons. Он отметил, что компания сосредоточена на применении цифровых технологий для развития франшизы и её расширения за пределы настольных игр.

Baldur’s Gate III, разработанная Larian Studios, оказалась большим успехом, и генеральный директор выразил уверенность в продолжении таких цифровых инициатив для превращения настольных ролевых игр в видеоигры. Компания также работает над официальным виртуальным настольным приложением (VTT), которое позволит проводить настольные сессии онлайн.

Хотя уже существуют бесплатные аналоги VTT, Hasbro стремится создать свой собственный вариант. Помимо этого, компания занята разработкой новых настольных приключений, обновлением правил, сериалом и документальным фильмом во вселенной Dungeons & Dragons. В будущем также возможно продолжение фильма «Честь среди воров», но решение будет зависеть от возможности сокращения бюджета при сохранении высокого качества продукции.