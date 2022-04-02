Поскольку выпущено более 90% предложения BTC, сложность майнинга биткойнов достигает рекордного уровня

Сложность майнинга биткойнов увеличилась на этой неделе, 31 марта 2022 года, до 729 792 блоков впервые с 17 февраля. С момента увеличения хешрейт сети стал немного более изменчивым, упав с 217 экзахэшей в секунду (ЭХ/с) 1 апреля до сегодняшних 175 ЭХ/с.

С четверга еще никогда не было так сложно найти биткойн-блок, сложность увеличилась на 4,31%

Биткойн преодолел еще одну веху на этой неделе, поскольку сложность майнинга в сети является самой высокой из когда-либо существовавших, а это означает, что в настоящее время самый сложный момент в истории — найти блок биткойнов (BTC) . Сатоши Накамото создал сложность майнинга, чтобы гарантировать, что время блока будет отличаться примерно на десять минут, а алгоритм корректировки сложности (DAA) перенастраивается каждые две недели.

Термин «сложность майнинга» относится к тому, насколько сложно участникам майнинга найти субсидию на блок, также известную как вознаграждение за блок. Сложность майнинга биткойнов очень важна и обеспечивает максимально возможную согласованность сети. Когда к сети присоединяются новые участники майнинга и скорость хеширования увеличивается, DAA перестраивается выше, и майнерам становится все труднее найти вознаграждение за блок.

Если произойдет обратное, и хешрейт упадет, то DAA уменьшится ниже, облегчив совокупность участников майнинга. Увеличение на 4,31% в четверг было первым увеличением за четыре недели или 2 изменения DAA. DAA корректирует каждые 2016 блоков, и на момент написания статьи до перенацеливания, которое ожидается 13 апреля, осталось 1682 блока.

В настоящее время следующее изменение DAA ожидается 13 апреля и, по оценкам, будет снижением. С момента увеличения 31 марта шестимесячные графики показывают, что скорость хэширования колеблется и в настоящее время составляет около 175,49 EH/s . Статистика за субботу, 2 апреля, показывает, что средний показатель хешрейта за 90 дней составляет примерно 195 EH/s.

Трехдневная статистика показывает, что F2pool стал лучшим майнером с 18,91% глобального хэшрейта или 37,19 EH/s. Foundry USA является вторым по величине пулом, согласно трехдневным показателям, с 18,66% глобального хешрейта или 36,70 EH/s. За три дня F2pool обнаружил 76 блоков, а Foundry USA за то же время обнаружил 75 блоков.

Высокая сложность за всю жизнь, составляющая 28,59 трлн, усложняет поиск вознаграждения за блок для всех майнинговых пулов. В настоящее время существует 11 известных майнинговых пулов с вычислительной мощностью, выделенной для сети, а 1,99% глобальной хеш-мощности или 3,91 EH/s принадлежит неизвестным майнинговым организациям.

Пик сложности майнинга также произошел за день до того, как майнеры нашли 19-миллионный биткойн с высотой блока 730 034. С тех пор майнеры обнаружили 19 000 592,18 BTC (на момент написания статьи), а оставшаяся эмиссия составляет 1 999 193,73 BTC .