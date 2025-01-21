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Portronics выпустила портативную колонку Iron Beats III мощностью 200 ватт

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Portronics представила новую портативную акустическую систему Iron Beats III, которая обладает мощностью 200 ватт и множеством функций для организации мероприятий. Эта колонка стала преемником Iron Beats II и обеспечивает отличное качество звука как для домашних, так и для уличных вечеринок.

Iron Beats III предлагает звук высокой четкости с глубокими басами, а также настраиваемые пресеты эквалайзера, которые позволяют пользователям адаптировать звук под своё настроение или тематику мероприятия.

Динамик включает возможность ручной регулировки низких и высоких частот, что делает его универсальным для различных случаев.

Особенностью устройства является высококачественный беспроводной микрофон для караоке. Также Iron Beats III оснащён RGB-подсветкой, которую можно настраивать в разных режимах, создавая живую атмосферу вечеринки.

В плане подключения Iron Beats III поддерживает Bluetooth 5.3 для беспроводной потоковой передачи и предлагает различные варианты подключения, включая USB, карту памяти TF, AUX-вход и встроенное FM-радио. Устройство комплектуется пультом дистанционного управления для удобного управления воспроизведением и настройками.

Акустическая система имеет встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 4 часов непрерывного воспроизведения, и порт USB Type-C для быстрой зарядки. Iron Beats III доступен по стартовой цене 7999 рупий (9400 рублей) и продаётся на сайте Portronics, а также в крупных интернет-магазинах.

Portronics выпустила портативную колонку Iron Beats III мощностью 200 ватт

 

Источник: gizmochina

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