Портативный маршрутизатор ZTE 5G Wi-Fi 6 будет иметь сенсорный экран и порт Ethernet

У ZTE появился новый портативный Wi-Fi-роутер, обладающий некоторыми довольно интересными функциями. Маршрутизатор со слотом для SIM-карты 5G оснащен сенсорным дисплеем, который позволяет пользователю управлять устройством, а не через интерфейс WebUI на телефоне или компьютере или в сопутствующем приложении.

Маршрутизатор ZTE Portable Router MU5001 имеет двухцветный дизайн. Верх и спинка черные, а рамка — синий металлик. Он также довольно толстый, что неудивительно, учитывая, что он имеет порт Gigabit Ethernet с одной стороны, а также вмещает батарею емкостью 4500 мАч. Несмотря на размер, он все равно легко поместится в кармане.

Лоток для SIM-карты находится вверху, и, как и в большинстве современных смартфонов, вам понадобится инструмент для извлечения SIM-карты, чтобы получить к нему доступ. Сверху также находится кнопка включения и два слота для внешних антенн.

Портативный маршрутизатор ZTE MU5001 — это маршрутизатор AX1800 с поддержкой сетей 5G NSA и SA, а также сетей 4G. Под его капотом установлен модем Snapdragon X55 с максимальной скоростью загрузки до 3,8 Гбит/с.

ZTE заявляет, что максимум 32 пользователя могут быть подключены к маршрутизатору через три интерфейса: Wi-Fi, Ethernet и порт USB-C вместе взятые. Благодаря 2,4-дюймовому сенсорному экрану не нужно входить в веб-интерфейс или запускать приложение ZTElink, чтобы проверить такие детали, как мощность сети, подключенные устройства, уровень заряда батареи и потребленные данные.

Аккумулятора емкостью 4500 мАч хватит до 8 часов без подзарядки. Портативный роутер также поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 — на полную зарядку уйдет 150 минут. Пользователи также могут использовать портативный маршрутизатор ZTE MU5001 для зарядки своих телефонов, поскольку он поддерживает обратную зарядку мощностью 10 Вт.

Устройство можно будет приобрести на JD.com, где оно продается по цене 2499 иен (~ 384 доллара США).

Источник — Astera.