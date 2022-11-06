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Портативную игровую консоль GPD Win 4 оснастят процессором AMD Ryzen 7 6800U и графикой Radeon 680M

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На новую портативную игровую консоль планируют собрать деньги через площадку коллективного финансирования Indiegogo.

Игровая консоль получила название GPD Win 4 и ее разработали на базе процессора AMD Ryzen 7 6800U с графическим ядром Radeon 680M. Устройство получит форм-фактор слайдера с 6-дюймовым дисплеем разрешения Full HD.

Также в консоли установят до 16 гБ оперативной памяти, и будут версии с 32 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти от 1 до 2 ТБ. Стоимость консоли пока не озвучивается.

Разработчики обещают в ней применить USB порт со скоростью до 40 Гбит/с, память, подключенную по шине PCIe 4.0, а также двойные вибромоторы.

На этой же площадке раньше собирали средства на консоли на AYA Neo 2 и AYA Neo 2 Geek, которые по предзаказу предлагали за 750 и 950 долларов соответственно.

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