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Портативная консоль PlayStation Project Q будет работать под управлением Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Sony ведет разработку портативной консоли под управлением Android, такого решения мало кто ожидал от японской компании, а на презентации про оболочку ничего не упоминали.
В этом году Sony провела анонс портативной приставки для потоковой передачи с консоли PlayStation 5. Новый гаджет пока носит кодовое название Project Q и как оказалось, он работает под управлением Android с интерфейсом от Sony.

Стоит отметить, что такое решение возможно позволит запускать на портативной приставке не только игры для PlayStation, но также от NVIDIA GeForce Now, Amazon Luna или Microsoft Xbox Cloud.

Всех подробностей про Project Q пока не раскрывают, ожидается что консоль будет полноценно представлена до конца года.

Портативная консоль PlayStation Project Q будет работать под управлением Android Портативная консоль PlayStation Project Q будет работать под управлением Android

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