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Портативная консоль ASUS ROG Ally X вышла на глобальный рынок

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Портативная консоль ASUS ROG Ally X с прежними экраном и процессором, но другими улучшениями, стала доступна для покупки на глобальном рынке по цене чуть дороже 70 тыс. рублей. 

Портативная консоль ASUS ROG Ally X вышла на глобальный рынок

Новая модель имеет ряд улучшений по сравнению с предыдущими моделями. Она обладает улучшенной производительностью, расширенным набором функций, обновленной эргономикой, эффективной системой охлаждения и новой библиотекой игр с независимыми настройками.

Кроме этого, поменялся дизайн приставки. ASUS ROG Ally X оснащен 7-дюймовым дисплеем с развитием FHD (1920×1080 пикселей), обновляемым с частотой 120 Гц, поддержкой 100% цветовой гаммы sRGB и защитным стеклом Corning Gorilla Victus.

В основе системы лежит процессор AMD Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами. Консоль также оснащена 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

Портативная консоль ASUS ROG Ally X вышла на глобальный рынок

Аккумулятор заявлен 80 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки USB-C на 65 Вт. В дополнение к этому в комплект поставки входит картридер для microSD, поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и разъем для наушников на 3,5 мм.

ASUS ROG Ally X уже доступна для покупки по цене около 800 долларов.

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