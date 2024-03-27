Портативная колонка Sony SRS-XB100 выходит на китайский рынок по цене 399 юаней

Sony China расширила свою линейку аудиосистем, представив новую портативную беспроводную колонку SRS-XB100

На китайском рынке она уже доступа для предварительного заказа по цене 399 юаней (55 долларов). Официальные продажи начнутся 1 апреля. Колонка предлагается в черном, сером, оранжевом и синем цветах.

Стоит отметить, что на рынке Индии Sony SRS-XB100 предлагается с июля прошлого года, теперь портативная колонка выходит на китайский рынок.

Sony SRS-XB100 имеет легкий и компактный цилиндрический дизайн, весит всего 274 г и поставляется со съемным подвесным ремнем для удобного переноса. Дно колонки оборудовано противоскользящей силиконовой подставкой, обеспечивающей устойчивость при вертикальном размещении.

В отношении звука, SRS-XB100 оснащена полнодиапазонным динамиком и пассивным излучателем, обеспечивающим чистое звучание и мощные басы. Уникальная технология цифровой обработки звука (DSP) от Sony расширяет низкочастотный диапазон для усиления басов. Колонка также оснащена процессором распределения звука для широкого звукового охвата.

SRS-XB100 поддерживает Bluetooth 5.3 для непрерывного беспроводного подключения и продолжительного срока службы батареи. Колонка имеет степень защиты IP67 от пыли и влаги, что делает ее идеальным выбором для использования на открытом воздухе.

По заявлению производителя колонка обеспечивает до 16 часов воспроизведения без подзарядки, что позволяет наслаждаться музыкой весь день.

Для управления музыкой со смартфонов колонка SRS-XB100 совместима с приложением Sony Music Center. Это приложение позволяет контролировать воспроизведение, настраивать звуковые параметры и даже настраивать подсветку колонки. Колонку можно также синхронизировать с другим устройством SRS-XB100 для создания стереозвука.

Кроме функции воспроизведения музыки, SRS-XB100 также оснащена встроенным микрофоном для использования в режиме громкой связи. Технология подавления эха обеспечивает чистый звук во время разговоров, даже в шумных условиях.

Корпус и ремешок колонки изготовлены из переработанного пластика, а упаковка полностью лишена пластиковых материалов.

Источник: gizmochina