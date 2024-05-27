Портал TechRadar опубликовал список Топ-5 лучших камерофонов в мире

На портале TechRadar появился рейтинг смартфонов, которые обладают лучшими камерами.

При составлении рейтинга журналисты портала тестировали устройства объективно, обращая внимание исключительно на возможности камеры, не принимая во внимание другие характеристики.

В представленном Топ-5 оказались даже две модели китайской компании Huawei, причем журналисты отметили, что для них камеры в устройствах оказались впечатляющими, но разочаровывает отсутствие привычного программного обеспечения. Итак, лидером в рейтинге лучших камерофонов по версии TechRadar стал Samsung Galaxy S21 Ultra.

На второе место расположили Huawei Mate 40 Pro, а еще одна модель этого бренда Huawei P40 Pro, заняла пятую строчку. Третьим стал iPhone 12 Pro Max, а четвертую позицию занял Samsung Galaxy Note 20 Ultra.