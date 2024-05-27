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Портал TechRadar опубликовал список Топ-5 лучших камерофонов в мире

Автор На чтение 1 мин Просмотров 152 Опубликовано

На портале TechRadar появился рейтинг смартфонов, которые обладают лучшими камерами.

Портал TechRadar опубликовал список Топ-5 лучших камерофонов в мире

При составлении рейтинга журналисты портала тестировали устройства объективно, обращая внимание исключительно на возможности камеры, не принимая во внимание другие характеристики.

В представленном Топ-5 оказались даже две модели китайской компании Huawei, причем журналисты отметили, что для них камеры в устройствах оказались впечатляющими, но разочаровывает отсутствие привычного программного обеспечения. Итак, лидером в рейтинге лучших камерофонов по версии TechRadar стал Samsung Galaxy S21 Ultra.

На второе место расположили Huawei Mate 40 Pro, а еще одна модель этого бренда Huawei P40 Pro, заняла пятую строчку. Третьим стал iPhone 12 Pro Max, а четвертую позицию занял Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

 

 

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