Телефон Nokia 1100 возглавил ТОП-20 самых продаваемых мобильных телефонов в истории

Рейтинг подготовили на основе данных по продажам мобильных телефонов и смартфонов. ТОП-20 создал зарубежный портал Mydrivers, используя официальные данные производителей по продажам. Так, лидером этого списка оказался кнопочный телефон Nokia 1100. С момента его выхода было продано 250 млн таких устройств.

На второй строчке располагается также аппарат бренда Nokia и это модель Nokia 1110, которая была реализована в количестве на два миллиона меньше, чем лидер – 248 млн экземпляров.

С тиражом 224 млн штук на третьей строчке расположился уже смартфон iPhone 6, а следующее место оказалось за Nokia 105 – 200 млн единиц.

На пятом месте располагается iPhone 6S (200 млн ед.), а также в списке находятся iPhone 7 (161 млн) и iPhone 11 (160 млн), iPhone 5 (147 млн), iPhone 8 (125 млн), а также Samsung E1100 и Moto V3.