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Портал GSMArena проверил автономность Realme 12+ с батареей на 5000 мАч

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По результатам тестирования, проведенного специалистами портала GSMArena, смартфон Realme 12+ с батареей емкостью 5000 мАч способен проработать до 13 часов при активном использовании.

Тесты показали, что китайский аппарат на одном заряде в режиме разговора может работать 29 часов 59 минут, при просмотре видео — 14 часов 49 минут, в игровом режиме — 8 часов 1 минуту, а при серфинге в интернете — 12 часов 7 минут. При активном использовании автономности хватит на 13 часов и 3 минуты.

Специалисты отметили, что Realme 12+ по результатам автономности превзошел Xiaomi 13Т, при этом уступил Vivo V30 Pro, Samsung Galaxy A55 и Realme 12 Pro+. Все перечисленные аппараты питаются от батареи ёмкостью 5000 мАч.

Портал GSMArena проверил автономность Realme 12+ с батареей на 5000 мАч

Источник: GSMArena

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