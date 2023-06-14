Портал Gizchina признал Redmi Note 12 самым лучшим бюджетным смартфоном июня

Журналисты портала Gizchina назвали самые лучшие смартфоны из бюджетной серии.

По мнению редакции портала, лучшим на рынке смартфонов стоимостью до 150 долларов сейчас считается Redmi Note 12 4G на базе процессора Snapdragon 685.

Этот аппарат несмотря на свою цену получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

В смартфоне также установлены хорошие камеры, основная на 50 Мп, ультраширокоугольная на 8 Мп и модуль на 2 Мп для макросъемки.

Второе место отдали Poco M5 на базе процессора MediaTek Helio G99. В этом аппарате экран диагональю 6,58 дюйма с частотой обновления 90 Гц, но сама матрица выполнена по технологии IPS.

Основная камера в этом бюджетном аппарате состоит из трех датчиков – 50, 2 и 2 Мп.

Третье место у Motorola Moto G13 с MediaTek Helio G85, 6,5-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц и тройной камерой с основным датчиком на 50 Мп.

В ТОП-5 также попали модели Doogee N50 и OnePlus Nord N20 SE.