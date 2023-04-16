Специалисты популярного портала Gizchina проанализировали предложения на рынке смартфонов и подготовили список из лучших аппаратов, которые продаются в апреле в ценовой категории до 150 долларов или около 12 200 рублей.

Портал Gizchina перечислил лучшие смартфоны апреля по цене до $150 и первым в этом списке оказался Poco M5, оснащенный процессором MediaTek Helio G95, аккумулятором на 5 000 мАч с 18-ватной зарядкой, а также камерами на 50, 2 и 2 Мп. Redmi A2 стал вторым в списке.

Он имеет 6,52-дюймовый экран, 2 ГБ оперативной памяти, батарею на 5000 мАч и ОС Android 12 Go Edition.

На третьем месте расположился Redmi 12C с MediaTek Helio G85, таким же АКБ как и предыдущих моделей, а также камерой на 50 и 2 Мп. Четвертое и пятое место в списке оказалось за Realme Narzo 50A Prime и OnePlus Nord N20 SE.