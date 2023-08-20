Портал Gizchina назвал лучшие смартфоны августа по цене до $500

Редакция портала Gizchina подготовила обзор пяти лучших смартфонов августа, доступных по цене до $500 (примерно 46,7 тыс. руб.).

Первое место занимает новинка — Redmi K60 Ultra, оснащенная мощным чипом MediaTek Dimensity 9200+, до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней памяти. Смартфон имеет степень защиты от воды и пыли по стандарту IP68, а также 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Его основная камера с разрешением 50 Мп оборудована оптической стабилизацией (OIS), а аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 120 Вт.

На втором месте находится iQOO Neo8 Pro с аналогичным чипом, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Этот смартфон оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD и частотой обновления 144 Гц, а его основная камера на 50 Мп также имеет оптическую стабилизацию (OIS). Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Третье место занимает Poco F5 Pro с чипом Snapdragon 8 + Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти. Этот смартфон предлагает 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера имеет разрешение 64 Мп, а аккумулятор емкостью 5160 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку мощностью 30 Вт.

В списке также есть Google Pixel 7a, занимающий четвертое место, и Vivo S17 Pro, расположившийся на пятой позиции.