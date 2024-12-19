Портал Engadget представил ТОП-4 лучших бюджетных смартфона

Рынок бюджетных смартфонов может быть запутанным, так как не все устройства, которые выглядят хорошо на бумаге, оправдывают ожидания в реальности.

В Engadget протестировали несколько бюджетных моделей, чтобы выяснить, какие из них стоят своих денег, а также представили рейтинг ТОП-4 лучших бюджетных смартфона.

Лучший бюджетный телефон — OnePlus Nord N30 5G за 230 долларов. У него отличный процессор, хорошая камера и поддержка 5G, а время автономной работы составляет более 12 часов.

Samsung Galaxy A15 5G стоит 173 доллара и имеет AMOLED-дисплей, который обеспечивает яркие цвета. Он также предлагает хорошее время работы от батареи и долгосрочную поддержку обновлений.

Moto G Play (2024) стоит всего 110 долларов и имеет достойные характеристики для своей цены, включая защиту от брызг и возможность расширения памяти.

Также стоит обратить внимание на Motorola Moto G Stylus за 178 долларов, который поставляется со встроенным стилусом, что делает его уникальным вариантом среди бюджетников.