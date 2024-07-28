Портал Chip представил топ-7 больших телевизоров от 54 000 рублей

В списке оказались модели телевизоров на любой бюджет, а при составлении рейтинга эксперты учитывали то, что большой телевизор будет располагаться в большой комнате и использоваться не только для просмотра фильмов, но и для игр.

На рынке представлено огромное количество моделей больших телевизоров, включая и коммерческие версии с большими ценниками.

В быту необходимость таких моделей отсутствует, но если хочется модель с большой диагональю, то приходится выбирать и не всегда выбор является легким.

Эксперты портала Chip решили проанализировать предложения на рынке и представили топ-7 больших телевизоров от 54 000 рублей.

Рейтинг лучших телевизоров различных ценовых категорий по версии экспертов издания Chip выглядит следующим оборазом:

Xiaomi TV A Pro 65 2025 (56 тыс. руб.) — 65-дюймовый QLED-телевизор с технологией MEMC и поддержкой Google TV.

Samsung UE65AU7101UCCE (54 тыс. руб.) — 65-дюймовый 4K-телевизор с HDR и Tizen OS.

Philips 70PUS8108/60 (75,5 тыс. руб.) — 70-дюймовый телевизор с Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ и Ambilight.

Hisense 75A6K (62 тыс. руб.) — 75-дюймовый модель с Direct Full Array и хорошим звуком благодаря DTS.

LG 75QNED816RA 2023 (167 тыс. руб.) — 75-дюймовый телевизор с QNED и NanoCell, частотой 120 Гц.

Samsung QE77S90CAUXRU (383,5 тыс. руб.) — 77-дюймовый OLED с Motion Xcelerator Turbo Pro и процессором Quantum 4K.

Sony XR-83A80L 2023 (653 тыс. руб.) — флагманский 83-дюймовый OLED с аудиосистемой 60 Вт и функциями для игр.