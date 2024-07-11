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Портал Apple Insider показал отмененный iPhone 15 Pro Max с сенсорными кнопками

Автор На чтение 2 мин Просмотров 157 Опубликовано

В Сети распространили фотографии инженерного прототипа iPhone 15 Pro Max, на которых можно увидеть необычные сенсорные кнопки.

Портал Apple Insider показал отмененный iPhone 15 Pro Max с сенсорными кнопками

Изначально планировалось, что новый iPhone будет иметь сенсорные кнопки вместо обычных. Однако компания Apple в последний момент отказалась от этой идеи.

На фотографиях опубликованных порталом Apple Insider демонстрируется iPhone 15 Pro Max с особыми кнопками громкости. В отличие от обычных кнопок, они объединены в одну длинную кнопку.

Клавиша сама по себе является емкостной, а не физической. Это означает, что она не щелкает при нажатии, а вместо этого создает тактильные ощущения с помощью вибромоторчика Taptic Engine, подобно трекпаду на ноутбуке MacBook.

Несколько месяцев назад информаторы предполагали, что iPhone 15 Pro будет иметь сенсорные боковые кнопки, которые реагируют на силу нажатия, как кнопка Home на iPhone 7.

Портал Apple Insider показал отмененный iPhone 15 Pro Max с сенсорными кнопками

Apple использует инженерные прототипы, такие как Engineering Validation Test (EVT), для проверки новых функций перед массовым производством. Естественно, не все нововведения проходят испытания и могут быть отклонены.

Вероятно, у Apple возникли проблемы с емкостными кнопками на стадии производства, и компания решила оставить только кнопку действия (Action Button), заменив тумблер беззвучного режима. Возможно, сенсорные кнопки будут реализованы в следующей модели, iPhone 16 Pro.

Портал Apple Insider показал отмененный iPhone 15 Pro Max с сенсорными кнопками

Также сообщается, что инженерный прототип имеет кодовое название Veyron и уникальный идентификатор D84. Прототип работает на специальной версии операционной системы iOS 17, разработанной для тестирования этой модели.

Портал Apple Insider показал отмененный iPhone 15 Pro Max с сенсорными кнопками

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