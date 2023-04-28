Портал 9to5Mac продемонстрировал рендеры iPhone 15 Pro по официальным чертежам Apple

Портал 9to5Mac на основе последних чертежей создал рендеры iPhone 15 Pro, который представят предположительно в сентябре.

Ранее сообщалось, что iPhone 15 Pro получит сенсорные боковые кнопки с тактильной отдачей, но позже источники сообщили, что Apple в смартфон снова вернула привычные клавиши, так как возникли производственные проблемы при производстве.

На основе актуальных чертежей и слухов 9to5Mac показали как будет выглядеть iPhone 15 Pro.

Стоит обратить внимание, что в аппарате отсутствует привычный переключатель беззвучного режима, вместо него будет многофункциональная кнопка.

Предположительно она будет использоваться как Action Button в Apple Watch Ultra.

Помимо этого в iPhone 15 Pro Max будет увеличен блок основной камеры, где должен появится перископный модуль, но в iPhone 15 Pro его не будет. Также серия будет предлагаться с USB-C.