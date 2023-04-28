Главная » Новости

Портал 9to5Mac продемонстрировал рендеры iPhone 15 Pro по официальным чертежам Apple

Автор На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

Портал 9to5Mac на основе последних чертежей создал рендеры iPhone 15 Pro, который представят предположительно в сентябре.
Ранее сообщалось, что iPhone 15 Pro получит сенсорные боковые кнопки с тактильной отдачей, но позже источники сообщили, что Apple в смартфон снова вернула привычные клавиши, так как возникли производственные проблемы при производстве.

На основе актуальных чертежей и слухов 9to5Mac показали как будет выглядеть iPhone 15 Pro.

Портал 9to5Mac продемонстрировал рендеры iPhone 15 Pro по официальным чертежам Apple

Стоит обратить внимание, что в аппарате отсутствует привычный переключатель беззвучного режима, вместо него будет многофункциональная кнопка.

Предположительно она будет использоваться как Action Button в Apple Watch Ultra.

Помимо этого в iPhone 15 Pro Max будет увеличен блок основной камеры, где должен появится перископный модуль, но в iPhone 15 Pro его не будет. Также серия будет предлагаться с USB-C.

Портал 9to5Mac продемонстрировал рендеры iPhone 15 Pro по официальным чертежам Apple Портал 9to5Mac продемонстрировал рендеры iPhone 15 Pro по официальным чертежам Apple Портал 9to5Mac продемонстрировал рендеры iPhone 15 Pro по официальным чертежам Apple

iPhone iPhone 15 Pro
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.