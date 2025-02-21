Популярными товарами к 23 февраля стали планшеты, умные колонки и комплектующие для ПК

Группа М.Видео-Эльдорадо провела анализ продаж перед Днем защитника Отечества и выяснила, какие подарки предпочитают россияне.

В этом году особенно популярны планшеты, спрос на которые вырос на 153,4% по сравнению с прошлым годом. Эти устройства подходят для работы, учебы и развлечений.

Умные колонки также стали популярными, с ростом продаж на 64,4%. Они позволяют слушать музыку и управлять умным домом. Комплектующие для компьютеров показали впечатляющий рост на 750%, так как многие мужчины хотят модернизировать свои ПК.

Смарт-часы и фитнес-браслеты стали популярными с ростом на 31,2%, а наушники Samsung выросли в продажах на 188,2%. Также заметно увеличился спрос на телевизоры и аксессуары для игровых консолей, что подтверждает интерес мужчин к технологиям и развлечениям.

По опросу, 46,55% мужчин хотели бы получить в подарок технику, такие как наушники и смарт-часы. Однако также в списке желаемых подарков фигурируют практичные вещи, такие как шуруповерты и флагманские смартфоны.

Интересно, что 26,32% мужчин не ждут никаких подарков, а среди тех, кто надеется на презенты, большинство выбирает бюджетные варианты. Мужчины чаще всего упоминают деньги и электронику как удачные подарки, а худшими считаются носки и одежда.

Коммерческий директор М.Видео-Эльдорадо Сергей Уваров отметил, что в этом году россиянки выбирают не только привычные аксессуары, но и удобные устройства, и компания предлагает широкий ассортимент товаров для подарков.