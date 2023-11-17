Популярный в США детский планшет имеет множество дыр и вирусов

Исследователь Алексис Хэнкок обнаружила серьезные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью данных в детском планшете Dragon Touch KidzPad Y88X, который был подарен ее дочери на день рождения. Планшет работал на устаревшей версии Android, содержал следы известного вируса и был предварительно запрограммирован с вредоносным софтом. Хэнкок обратилась к производителю с этими проблемами, но не получила ответа.

Кроме того, на планшете была установлена устаревшая версия детского приложения KIDOZ, которое собирало и отправляло данные на kidoz.net, включая информацию о модели устройства, бренде, стране, часовом поясе и другие данные о детях. После публикации отчета Хэнкок, Walmart убрал планшет с продажи на своем сайте, а Amazon и Google заявили, что проводят расследование.

Удивительно то, что устройство Dragon Touch было сертифицировано на официальном сайте Android как безопасное и производительное устройство. Это вызывает вопросы о процессе сертификации и контроля качества устройств, которые предлагаются на рынке.

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