Главная » Новости

Популярный в США детский планшет имеет множество дыр и вирусов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Исследователь Алексис Хэнкок обнаружила серьезные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью данных в детском планшете Dragon Touch KidzPad Y88X, который был подарен ее дочери на день рождения. Планшет работал на устаревшей версии Android, содержал следы известного вируса и был предварительно запрограммирован с вредоносным софтом. Хэнкок обратилась к производителю с этими проблемами, но не получила ответа.

Кроме того, на планшете была установлена устаревшая версия детского приложения KIDOZ, которое собирало и отправляло данные на kidoz.net, включая информацию о модели устройства, бренде, стране, часовом поясе и другие данные о детях. После публикации отчета Хэнкок, Walmart убрал планшет с продажи на своем сайте, а Amazon и Google заявили, что проводят расследование.

Удивительно то, что устройство Dragon Touch было сертифицировано на официальном сайте Android как безопасное и производительное устройство. Это вызывает вопросы о процессе сертификации и контроля качества устройств, которые предлагаются на рынке.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.