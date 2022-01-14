Главная » Новости

Популярный в России смартфон iPhone 11 подешевел до 45 тыс. рублей

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Мировой лидер по продажам в 2020 году уже успел подешеветь и в России его можно приобрести за 45 тыс. рублей.

Этот смартфон дебютировал еще в 2019 году и оказался очень популярным в мире, да и на российском рынке тоже.

Специалисты Hi-Tech Mail.ru проанализировали стоимость аппарата и выяснили, что популярный в России смартфон iPhone 11 подешевел до 45 тыс. рублей.

В этом случае речь идет о версии с 64 Гб встроенной памяти, которая на старте продаж продавалась за 60 тыс. рублей.

На официальном сайте компании смартфон продается по цене от 50 тыс. рублей.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.