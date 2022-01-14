Мировой лидер по продажам в 2020 году уже успел подешеветь и в России его можно приобрести за 45 тыс. рублей.

Этот смартфон дебютировал еще в 2019 году и оказался очень популярным в мире, да и на российском рынке тоже.

Специалисты Hi-Tech Mail.ru проанализировали стоимость аппарата и выяснили, что популярный в России смартфон iPhone 11 подешевел до 45 тыс. рублей.

В этом случае речь идет о версии с 64 Гб встроенной памяти, которая на старте продаж продавалась за 60 тыс. рублей.

На официальном сайте компании смартфон продается по цене от 50 тыс. рублей.