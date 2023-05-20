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Популярный в РФ картографический сервис 2ГИС оказался удален из Google Play

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Популярный в России картографический сервис 2ГИС пропал из магазина приложений Google Play.
В пресс-службе 2ГИС написали, что приложение для Android-смартфонов теперь не доступно в официальном магазине приложений от компании Google.

В пресс-службе также отметили, что ранее установленный сервис на смартфоны продолжит работать дальше.

«2ГИС в настоящий момент недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения «2ГИС» на Android продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города» — пишет ТАСС со ссылкой на представительство 2ГИС.

Ранее стало известно, что сервис 2ГИС вернулся в App Store, причем для приложения уже было выпущено обновление.

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