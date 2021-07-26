Популярный смартфон Redmi Note 9 Pro 5G подешевел в Китае

Смартфоны Note 9 компания Redmi представила чуть менее года назад, и они сразу же стали очень востребованными на рынке.

В Китае эти аппараты также пользуются высоким спросом, а недавнее снижение цены должно подстегнуть спрос еще больше.

Там, популярный Redmi Note 9 Pro 5G подешевел на 30 долларов, причем скидка действует на все модели серии.

Самая младшая версия смартфона в рамках летней акции теперь продается по цене 215 долларов. В ней установлено 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Конфигурации 8/128 и 8/256 Гб обойдутся в 245 и 275 долларов соответственно.

Напомним, что в смартфонах установлен процессор Snapdragon 750G, основная камера с модулями на 108, 8, 2 и 2 Мп, а также батарея на 4820 мА·ч с поддержкой 33-ватной зарядки.