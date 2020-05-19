Популярный Redmi K30 подешевел на постоянной основе в Китае

Популярный Redmi K30 подешевел на постоянной основе в Китае19.05.2020 16:14
Китайская компания Xiaomi анонсировала снижение стоимости смартфона Redmi K30, которая теперь будет сниженной и не зависящей от акции.
При этом старшая версия Redmi K30 Pro имеет прежний ценник, но на него сейчас действует акция, в рамках которой предоставляется скидка. Сниженная стоимость действует на территории Китая.
Теперь Redmi K30 в конфигурации 8/128 ГБ оценен на постоянной основе в 267 долларов, а вариант 8/256 ГБ обойдется в 281 долларов.
Что касается Redmi K30 Pro, то его ценник в рамках акции составит 394 доллара, тогда как обычная цена составляет 422 доллара.
Просмотры:Метки: Redmi, Redmi K30