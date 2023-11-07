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Мессенджер WhatsApp запустит в России чистку аккаунтов с 8 ноября

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Начиная с 8 ноября, WhatsApp будет отключать неактивные аккаунты, которые не использовались в течение 120 дней. Если владелец аккаунта не отправлял или не получал сообщения в течение этого периода, его аккаунт будет считаться недействительным. При удалении аккаунта также будут удалены все файлы и история сообщений, хранящиеся в облачном хранилище.

Активными будут считаться только те аккаунты, которые использовались с подключенного к Интернету устройства, включая вход через Wi-Fi сеть. Процесс удаления неактивных аккаунтов будет проводиться в несколько этапов, с интервалом в 60 дней.

Пользователи, у которых аккаунты были отключены, смогут восстановить их в течение 30 дней после удаления. Для этого им придется зарегистрироваться заново в WhatsApp и использовать тот же номер телефона, который был использован при регистрации удаленного аккаунта.

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