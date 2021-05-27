Популярный и доступный Poco X3 NFC делает снимки на уровне iPhone XS Max

Камеры iPhone уже давно не показывают впечатляющие показатели, по крайней мере по версии специалистов независимой организации DxOMark.

В DxOMark протестировали бюджетный смартфон Poco X3 NFC с 64 Мп камерой Sony IMX682.

В этом аппарате также установлен сверширокоугольный объектив на 13 Мп и два дополнительных датчика по 2 Мп каждый.

Один из них служит для макросъёмки, а второй измеряет глубину сцены для размытия заднего фона.

После тестов Poco X3 NFC получил 107 баллов за фото и 98 баллов за видео, средний показатель камер китайского аппарата 103 балла.

Стоит отметить, что iPhone XS Max в тестах DxOMark за фото получил 106 баллов.