Главная » Новости

Популярный фоторедактор Pixelmator Photo стал доступен и для iPhone

На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Pixelmator Photo ранее предлагался только на планшетах от компании Apple, но теперь его могут установить и владельцы «яблочных» смартфонов.
Разработчик популярного фоторедактора объявил о запуске версии Pixelmator Photo для iPhone.

Приложение уже доступно в официальном магазине приложений Apple. Для установки программы на мобильное устройство требуется iOS версии 14 или более новой.

Стоит обратить внимание, что приложение доступно для покупки, в российском App Store. Оно стоит 749 рублей, но первые покупатели смогут его купить по скидке за 379 рублей.

Pixelmator Photo считается одним из самых мощных фоторедакторов для мобильных устройств. В нем можно открывать и формат Apple ProRAW, и более 600 форматов RAW. К тому же приложение имеет глубокую интеграцию с Photos и iCloud Photos.

Pixelmator Photo
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.