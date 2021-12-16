Популярный фоторедактор Pixelmator Photo стал доступен и для iPhone

Pixelmator Photo ранее предлагался только на планшетах от компании Apple, но теперь его могут установить и владельцы «яблочных» смартфонов.

Разработчик популярного фоторедактора объявил о запуске версии Pixelmator Photo для iPhone.

Приложение уже доступно в официальном магазине приложений Apple. Для установки программы на мобильное устройство требуется iOS версии 14 или более новой.

Стоит обратить внимание, что приложение доступно для покупки, в российском App Store. Оно стоит 749 рублей, но первые покупатели смогут его купить по скидке за 379 рублей.

Pixelmator Photo считается одним из самых мощных фоторедакторов для мобильных устройств. В нем можно открывать и формат Apple ProRAW, и более 600 форматов RAW. К тому же приложение имеет глубокую интеграцию с Photos и iCloud Photos.

