Популярные Apple AirPods Pro получат удешевленную версию22.02.2020 23:32
Беспроводные наушники американской компании пользуются отличным спросом, на что указывает и увеличение объёмов производства.
Недавно в списке производимых устройств одного из предприятий обнаружили упоминание о модели AirPods Pro Lite.
Компания Apple эту информацию, впрочем, как и любую другую не прокомментировала. Однако инсайдеры выяснили, что популярные Apple AirPods Pro получат удешевленную версию.
Об этом стало известно от источника в тайваньской компании Universal Scientific Industrial (USI).
Сообщается, что ее подразделение ASE Technology с большой долей вероятности получит заказы на удешевленный вариант беспроводных наушников.
Также есть данные, что их производство могут запустить уже к концу года.
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