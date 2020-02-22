Беспроводные наушники американской компании пользуются отличным спросом, на что указывает и увеличение объёмов производства.

Недавно в списке производимых устройств одного из предприятий обнаружили упоминание о модели AirPods Pro Lite.

Компания Apple эту информацию, впрочем, как и любую другую не прокомментировала. Однако инсайдеры выяснили, что популярные Apple AirPods Pro получат удешевленную версию.

Об этом стало известно от источника в тайваньской компании Universal Scientific Industrial (USI).

Сообщается, что ее подразделение ASE Technology с большой долей вероятности получит заказы на удешевленный вариант беспроводных наушников.

Также есть данные, что их производство могут запустить уже к концу года.