Популярность Windows 10 начала расти на фоне «смерти» Windows 7

На протяжении всего прошлого года компания предупреждала пользователей о полном прекращении поддержки устаревшей Windows 7.

В январе Microsoft официально отказалась от этой операционной системы, а это спровоцировало рост популярности Windows 10.

Пользователи стали активнее устанавливать более новую ОС, о чем свидетельствуют данные аналитической компании Net Applications за январь.

В прошлом месяце был зафиксирован рост доли Windows 10 на несколько процентных пунктов. Теперь доля этой ОС составляет 54,62%. Windows 7 имеет долю 25,66%.

На третьем месте с показателем 3,38% оказалась Windows 8.1, а на четвертой строчке располагается macOS X 10.14, доля которой составила 3,12%.