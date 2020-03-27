Популярность WhatsApp выросла на фоне пандемии коронавируса

В некоторых странах рост числа активных пользователей мессенджером превысил 70%.

Впрочем, увеличение числа людей использующих разные приложения наблюдается не только у мессенджера, но и различных социальных сетей. О результат исследования рассказали аналитики компании Kantar.

Свое исследование специалисты назвали COVID-19 Barometer. В отчете говорится, что в период с 14 по 24 марта в 30 регионах был проведен опрос.

Чаще всего пользователи стали общаться в WhatsApp. Например, в Испании рост популярности составил 76%, а в целом в странах с карантином использование выросло на 51%.

Использование социальной сети Facebook выросло на 40%. Другие социальные сети также стали более популярными на фоне пандемии коронавируса.