Популярность WhatsApp выросла на фоне пандемии коронавируса

Популярность WhatsApp выросла на фоне пандемии коронавируса27.03.2020 21:03
В некоторых странах рост числа активных пользователей мессенджером превысил 70%.
Впрочем, увеличение числа людей использующих разные приложения наблюдается не только у мессенджера, но и различных социальных сетей. О результат исследования рассказали аналитики компании Kantar.
Свое исследование специалисты назвали COVID-19 Barometer. В отчете говорится, что в период с 14 по 24 марта в 30 регионах был проведен опрос.
Чаще всего пользователи стали общаться в WhatsApp. Например, в Испании рост популярности составил 76%, а в целом в странах с карантином использование выросло на 51%.
Использование социальной сети Facebook выросло на 40%. Другие социальные сети также стали более популярными на фоне пандемии коронавируса.
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