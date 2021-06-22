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Популярность сервисов от «Яндекса» снизилась

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Но несмотря на падение в мае, в годовом соотношении посещение сервисов «Яндекса» выросло.

О падении посетителей сервисов «Яндекса» стало известно из данных «Яндекс.Радара», при это в отчете указано, что присутствует ошибка расчёта аудитории мобильных приложений.
Как пишет «Коммерсантъ», с начала года посещение на главной странице упало на 13,6%, а сервис «Кинопоиск» и «Яндекс.Музыка» потеряли 34% и 40% посетителей.

На сервисе под названием «Дзен» сокращение посетителей составило 12%.

Но несмотря на падение в мае, в годовом соотношении посещение сервисов «Яндекса» выросло.

Падение посещаемости специалисты связывают с сезонностью и пандемией, ведь в январе большинство сидели дома и более активно использовали отечественные сервисы.

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