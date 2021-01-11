Аналитики прогнозируют, что рынок подержанным смартфонов будет расти и уже к 2024 году достигнет 351,6 млн ед.

Специалисты IDC рассказали о популярности подержанных смартфонов за 2020 год и дали прогнозы.

Согласно опубликованным данным, популярность подержанных смартфонов в мире выросла в 2020 году.

В частности, сообщается, что таких устройств в прошлом году было продано 225,4 млн шт., а это в сравнении с 2019 годом оказалось больше на 9,2%.

В этом случае речь идет не только об устройствах с рук, но и восстановленных официально.

Аналитики прогнозируют, что на вторичном рынке в 2024 году будет реализовано 351,6 миллиона смартфонов. За период с 2019 по 2024 г. среднегодовой рост их популярности составит 11,2%.