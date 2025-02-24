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Популярное расширение перестало работать в браузере Chrome

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Речь идет о расширении uBlock Origin, которое позволяло блокировать рекламу.

Работоспособность расширения прекратилась с переходом на новую спецификацию Manifest V3, которая ограничивает возможности блокировщиков рекламы и других инструментов конфиденциальности, использующих старый стандарт Manifest V2.

Согласно Manifest V3, доступ расширений к сетевым запросам теперь ограничен, а использование удалённого контента заблокировано.

Журналисты выяснили, что на некоторых устройствах uBlock Origin был автоматически отключен с уведомлением о прекращении поддержки. Пользователям предложили удалить расширение или перейти к его настройкам. О массовом отключении также сообщали на Reddit.

Ранее Google анонсировала поэтапный отказ от Manifest V2, позволяя корпоративным клиентам продолжать использовать старые расширения до июня 2025 года. Однако большинство пользователей уже начали переходить на Manifest V3.

В качестве альтернативы пользователи могут установить версии расширений, поддерживающие Manifest V3, такие как uBlock Origin Lite, хотя она имеет менее гибкие возможности фильтрации.

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