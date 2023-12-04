Популярное приложение «Метро Москвы» получило серьезное обновление

Ежемесячно почти два миллиона пассажиров пользуются удобным и полезным сервисом — приложением «Метро Москвы». Недавно была представлена новая версия приложения, в которой полностью изменен главный раздел — личный кабинет пользователя. Теперь в нем можно найти все транспортные, банковские карты и карты москвича.

Обновленный личный кабинет предлагает еще больше удобства в управлении платежными картами. Также добавлены возможности подключения биометрии, использования функции «МультиТранспорт» для поездок на разных видах транспорта и другие интересные функции. Приложение «Метро Москвы» предоставляет современные цифровые услуги московского транспорта всего в несколько кликов. Разработка и улучшение приложения является приоритетной задачей для компании, и в разработке новой версии принимали участие более 100 пассажиров.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта, отметил, что Сергей Собянин поставил задачу развивать цифровые сервисы для повышения комфорта и качества обслуживания пассажиров.

Кроме того, в новой версии приложения добавлена отдельная вкладка для цифровых транспортных сервисов. В ленте отображается подробная история проходов пассажиров и платежных операций.

Теперь можно пополнять «Тройку», проверять статус карты, настраивать автоплатеж и переносить баланс на новом удобном экране. Для быстрого поиска в приложении добавлена строка поиска. Также теперь можно связаться с чат-ботом Александрой прямо из личного кабинета.

Обновление пока доступно только для пользователей iOS в App Store, а версия для Android будет доступна позже в Google Play.

Приложение «Метро Москвы» уже скачали более 10,5 миллиона раз. Оно является универсальным помощником для всех пассажиров московского транспорта. В нем можно строить маршруты на метро, по Московскому центральному кольцу, Московским центральным диаметрам и на городской карте. Также можно пополнять «Тройку» и переносить баланс в случае утери карты, а также пополнять карту москвича, подключаться к сервису оплаты проезда по биометрии и многое другое.

Приложение получило признание на международной премии AVA Digital Awards 2021 в категории «Приложение для госсектора» и стало победителем всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2022 в номинации «Логистика и транспорт». Скачать приложение можно в Google Play и App Store.