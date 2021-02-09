Популярное мобильное приложение Barcode Scanner заразило вирусом миллионы устройств

Компания Google узнала об опасном приложении и удалила его из своего магазина.

Как стало известно, популярное приложение для сканирования штрихкодов Barcode Scanner заражало устройства, на которых было установлено.

Вредоносные коды, устанавливаемые на устройства, обнаружили специалисты кибербезопасности компании Malwarebytes.

По их словам зараженными оказались несколько миллионов устройств. По статистике, Barcode Scanner скачали более 10 млн раз.

При этом отмечается, что изначально приложение не было опасным, но с последним обновлением была найдена опасная функция, о которой в описании упоминаний не было.

Эта функция в смартфоне открывала страницы с рекламой, на которой и зарабатывали хакеры. По предварительным данным, такую функцию добавили сами разработчики приложения, так как подобный способ не характерен для злоумышленников.