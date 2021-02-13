Пользователями Apple Watch стали более 100 миллионов человек по всему миру

Пик популярности смарт-часов пришелся на прошлый год, когда объемы продаж оказались выше, чем за период с 2015 по 2017 годы.

Аналитик Нил Сибарт (Neil Cybart) опубликовал новый отчет по продажам Apple Watch на мировом рынке. Оказалось, что в мире каждый десятый пользователь iPhone имеет Apple Watch.

В общей сложности на нашей планете пользователями Apple Watch стали более 100 миллионов человек.

При этом оказалось, что объёмы продаж существенно выросли в 2020 году, ведь в указанный период было реализовано 30 млн устройств, а это превышает результаты в 2015, 2016 и 2017 году вместе взятых. Больше всего спросом часы пользуются на территории США.