Эксперт НТИ Бедеров: альтернативой Telegram могут стать Element, Jabber и Briar

Эксперт НТИ Игорь Бедеров считает, что в России есть много альтернатив Telegram, таких как Element, Jabber и Briar.

Как пишут РИА Новости, ссылаясь на слова экспертов, эти мессенджеры обеспечивают высокий уровень приватности и могут использоваться как для личных, так и для рабочих переписок, так как компании могут размещать их на собственных серверах.

Бедеров отметил, что эти мессенджеры можно дополнительно защитить внешним шифрованием, что практически гарантирует конфиденциальность, кроме случаев, когда серверы могут быть изъяты.

Он также упомянул мессенджер eXpress, который используется в корпоративной среде, и отметил наличие шести неофициальных клиентов Telegram с открытым исходным кодом.

Тимофей Воронин, заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ, добавил, что полностью защищенных сервисов не существует.

Злоумышленники могут получить доступ к перепискам, взломав аккаунты через фишинговые ссылки или установив шпионские программы на устройства.

Пользователи также часто нарушают правила цифровой безопасности, что может привести к утечкам информации. Кроме того, доступ к личной переписке могут получить правоохранительные органы по решению суда.