Пользователям в РФ рассказали, зачем нужно установить PIN-код на SIM-карту

Эксперты Роскачества предупреждают о рисках потери сим-карты и советуют установить ПИН-код.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупреждают о серьезных рисках, связанных с потерей или кражей сим-карты.

Номер телефона часто используется для подтверждения финансовых операций, и если злоумышленники получат доступ к вашей сим-карте, они смогут использовать все привязанные к ней онлайн-сервисы, такие, как мобильный банк и социальные сети. Поэтому важно быстро заблокировать утерянную сим-карту.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы, рекомендует установить ПИН-код на сим-карту. Это предотвратит возможность использования сим-карты в другом телефоне и защитит ваши личные данные. Также советуется отключить услугу мобильного перевода по СМС, чтобы избежать несанкционированного вывода средств с банковского счета.

Чтобы активировать ПИН-код на Android, нужно знать текущий пароль, который можно найти на пластиковом вкладыше сим-карты. Если вкладыша нет, обратитесь к своему оператору с паспортом. Обычно используется комбинация «0000».

Для активации нужно открыть «Настройки» — «Блокировка SIM-карты», затем ввести актуальный пин-код, после чего изменить его введя символы дважды.

Если речь идет об iPhone, то тут необходимо открыть «Настройки» — «Сотовая связь» — «SIM-PIN». Далее вводится актуальный пин-код, а затем уже новый.

В дальнейшем каждый раз при активации сим-карты нужно будет вводить новый ПИН-код. Рекомендуется записать его в надежном месте, так как после трех неправильных попыток сим-карта будет заблокирована.