Пользователям в РФ рассказали, как защитить гаджеты при подключении в общественному Wi-Fi

Важно быть осведомленным о том, как обезопасить себя при использовании публичных точек доступа Wi-Fi. Мошенники уже давно поняли, что такие сети могут быть ценным источником информации.

Они могут перехватывать личные данные, включая пароли, информацию о банковских картах и социальных сетях, через незащищенные соединения. Ксения Кокорева, руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru, поделилась советами по обеспечению безопасности в таких ситуациях.

Одним из распространенных методов атаки является сниффинг. Злоумышленники подключаются к сети Wi-Fi и перехватывают весь трафик, проходящий через нее. Таким образом, они могут получить доступ к личным данным пользователя без его согласия.

Чтобы защитить себя от возможных угроз при использовании публичных Wi-Fi, следует соблюдать несколько простых рекомендаций.

Важно проверять легитимность общественных точек доступа Wi-Fi. Мошенники могут создавать поддельные точки доступа, имитирующие бесплатный интернет, например, с названиями «Аэропорт» или «Аэропорт1». Пользователи, подключаясь к таким сетям, могут не подозревать, что их трафик перехватывается злоумышленниками. Поэтому всегда уточняйте у сотрудников кафе, ресторанов или ТЦ, какая точка доступа принадлежит их заведению.

Рекомендуется использовать специальные приложения с виртуальной частной сетью (VPN), которые создают зашифрованное соединение между вашим устройством и удаленным сервером, обеспечивая безопасность и конфиденциальность ваших данных.

Важно проверять адресную строку браузера, так как злоумышленники могут использовать бесплатные точки доступа Wi-Fi для перенаправления пользователей на фишинговые сайты. Обратите внимание на протокол безопасного соединения HTTPS в адресной строке, который обеспечивает шифрование данных.

Избегайте ввода чувствительной информации, такой как пароли или данные банковских карт, при подключении к публичным Wi-Fi сетям. Также рекомендуется отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi сетям, чтобы избежать случайного подключения к поддельным точкам доступа.

Лучше всего использовать только те публичные Wi-Fi сети, которые требуют ввода пароля или другой формы аутентификации. Регулярно обновляйте программное обеспечение на своем устройстве, чтобы защититься от уязвимостей.

Важно помнить, что использование публичных Wi-Fi сетей сопряжено с определенными рисками для безопасности данных. Если вы не уверены в безопасности общественной Wi-Fi точки, лучше не заходите в личные кабинеты и банковские приложения. Следуя указанным рекомендациям, вы сможете снизить возможные угрозы и обезопасить себя от кражи личной информации со стороны мошенников.

Источник: Газета.ру.